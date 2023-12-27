Okan Buruk kadroya neşteri vurdu! Sil baştan ilk 11

Galatasaray lig maçında Kadıköy'de istediğini aldı ve şimdi hedefini Süper Kupa olarak belirledi.
Fenerbahçe'nin sahasında elde edilen beraberliğin ikili averajda büyük avantaj sağlayacağını ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım olduğuna inanan sarı-kırmızılılar Süper Kupa'yı ise kazanmanın planlarını yapıyor.
Hafta sonu oynanan derbide galibiyet için fazla risk almayan ve yenilmemenin getireceği avantajı dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un 2023'ün son derbisinde çok daha farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.
Fred'in karşısına Kaan Ayhan
Cim-Bom'un hocasının bu çerçevede Fenerbahçe'yi şaşırtacak bir kadro sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi. Suudi Arabistan'daki finalde Kadıköy'de görev yapan kadroda önemli değişiklikler olacağı vurgulandı.
Okan Buruk'un ofansif yönü kuvvetli bir ilk 11'i tercih edeceği belirtildi. Buruk'un finalde Fred'in oynayacağını göz önünde bulundurarak Kaan Ayhan ile orta alandaki direnci arttırmayı planladığı bildirildi. Cim-Bom'un hocası Kadıköy'ün aksine rakibine ileride basacak ve sürpriz toplarla sonuç aramayacak.
Fenerbahçe'nin sahasında elde edilen beraberliğin ikili averajda büyük avantaj sağlayacağını ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım olduğuna inanan sarı-kırmızılılar Süper Kupa'yı ise kazanmanın planlarını yapıyor.
Hafta sonu oynanan derbide galibiyet için fazla risk almayan ve yenilmemenin getireceği avantajı dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un 2023'ün son derbisinde çok daha farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.
Fred'in karşısına Kaan Ayhan
Cim-Bom'un hocasının bu çerçevede Fenerbahçe'yi şaşırtacak bir kadro sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi. Suudi Arabistan'daki finalde Kadıköy'de görev yapan kadroda önemli değişiklikler olacağı vurgulandı.
Okan Buruk'un ofansif yönü kuvvetli bir ilk 11'i tercih edeceği belirtildi. Buruk'un finalde Fred'in oynayacağını göz önünde bulundurarak Kaan Ayhan ile orta alandaki direnci arttırmayı planladığı bildirildi. Cim-Bom'un hocası Kadıköy'ün aksine rakibine ileride basacak ve sürpriz toplarla sonuç aramayacak.