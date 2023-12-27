Okan Buruk kadroya neşteri vurdu! Sil baştan ilk 11

Kadıköy'de istediğini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısına bu kez çok farklı bir planla çıkacak. Okan Buruk'un rakibini fazlasıyla şaşırtacak bir kadro üzerinde durduğu öğrenildi Galatasaray lig maçında Kadıköy'de istediğini aldı ve şimdi hedefini Süper Kupa olarak belirledi. Fenerbahçe'nin sahasında elde edilen beraberliğin ikili averajda büyük avantaj sağlayacağını ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım olduğuna inanan sarı-kırmızılılar Süper Kupa'yı ise kazanmanın planlarını yapıyor. Hafta sonu oynanan derbide galibiyet için fazla risk almayan ve yenilmemenin getireceği avantajı dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un 2023'ün son derbisinde çok daha farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi. Fred'in karşısına Kaan Ayhan Cim-Bom'un hocasının bu çerçevede Fenerbahçe'yi şaşırtacak bir kadro sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi. Suudi Arabistan'daki finalde Kadıköy'de görev yapan kadroda önemli değişiklikler olacağı vurgulandı. Okan Buruk'un ofansif yönü kuvvetli bir ilk 11'i tercih edeceği belirtildi. Buruk'un finalde Fred'in oynayacağını göz önünde bulundurarak Kaan Ayhan ile orta alandaki direnci arttırmayı planladığı bildirildi. Cim-Bom'un hocası Kadıköy'ün aksine rakibine ileride basacak ve sürpriz toplarla sonuç aramayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk kadroya neşteri vurdu! Sil baştan ilk 11
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2023 10:37
Galatasaray lig maçında Kadıköy'de istediğini aldı ve şimdi hedefini Süper Kupa olarak belirledi.

Fenerbahçe'nin sahasında elde edilen beraberliğin ikili averajda büyük avantaj sağlayacağını ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım olduğuna inanan sarı-kırmızılılar Süper Kupa'yı ise kazanmanın planlarını yapıyor.

Hafta sonu oynanan derbide galibiyet için fazla risk almayan ve yenilmemenin getireceği avantajı dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un 2023'ün son derbisinde çok daha farklı bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.

Fred'in karşısına Kaan Ayhan

Cim-Bom'un hocasının bu çerçevede Fenerbahçe'yi şaşırtacak bir kadro sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi. Suudi Arabistan'daki finalde Kadıköy'de görev yapan kadroda önemli değişiklikler olacağı vurgulandı.

Okan Buruk'un ofansif yönü kuvvetli bir ilk 11'i tercih edeceği belirtildi. Buruk'un finalde Fred'in oynayacağını göz önünde bulundurarak Kaan Ayhan ile orta alandaki direnci arttırmayı planladığı bildirildi. Cim-Bom'un hocası Kadıköy'ün aksine rakibine ileride basacak ve sürpriz toplarla sonuç aramayacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery