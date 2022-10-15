Okan Buruk: 'Kadro yaparken zorlanıyorum'

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi konuştu.



Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bu tür faciaları çok fazla yaşayan bir ülkeyiz. Ateş, düştüğü yeri yakıyor ama dualarımızla, kalbimizle onların yanındayız. Bartın'da ölen insanların ailelerine baş sağlığı diliyorum." dedi.



Kadro kurarken zorlandığını belirten Buruk, "Kadro yaparken zorlanıyorum. Antrenman maçı yaparken bile çok zorlandığımız oluyor. Avrupa'da oynamadığımız için rotasyon yapamıyoruz. Birilerinin dışarıda kalması gerekiyor. Bu güzel bir zorluk. Kaliteli kadromuz var. Kazanmak istiyoruz. En kısa zamanda liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.





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