Okan Buruk: 'Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz'

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan galibiyet mesajı geldi.



Genç teknik adam, öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Kadıköy'e galibiyet için gittiklerini söyledi.



"Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz" diyen Okan Buruk, "Beraberlik veya başka bir ihtimal düşünmüyoruz. Galatasaray'a yakışan nerede olursa olsun kazanmaktır. Bunu başaracak güce ve kaliteli oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ