Okan Buruk izin gününü Florya'da geçirdi

Rezerv ligi de takip ediyor

Bir hata daha istemiyor

Galatasaray 'da Okan Buruk Giresunspor mağlubiyetinin ardından takıma pazar günü izin vermişti. Ancak Okan Buruk ve ekibi takım izinli olmasına rağmen tüm gün Florya'da mesai yaptı. Buruk'un İspanyol yardımcısı da Florya'da oynanan rezerv ligi maçını izledi ve notlar aldı.Okan Buruk ve ekibi sabah saatlerinde girdikleri Florya'dan gece geç saatlerde ayrıldılar. Buruk ve ekibi cuma günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi analiz yaptı. Bu maçtan kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray'ın genç hocası rakibinin açıklarını yaptığı analiz sonrası öğrencilerine anlatacak.Okan Buruk tesislerde analiz yaparken yardımcısı Ismael Garcia'ı da o sırada Florya'da oynanan Galatasaray - Giresunspor rezerv lig maçına gönderdi. Buruk'un da karşılaşmayı GSTV'den canlı takip ettiği öğrenildi.Okan Buruk'un Giresunspor mağlubiyeti nedeniyle oldukça üzgün olduğu ancak aynı hataya düşmemek için Ümraniyespor karşısında galibiyete odaklandığı belirtiliyor. Öte yandan Buruk ve ekibinin takımı fiziksel olarak ise beğendiği gelen haberler arasında...