Okan Buruk: 'İyi başlamak zorundayız'

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Zalgiris maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşan Okan Buruk "Şampiyonlar Ligi ön elemesi çok değerli, çok önemli. Gruplarda yer almak istiyorsa iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi
Kadro ve oyunla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, "Genç bir dörtlümüz var ileride, enerjik, kaliteli. Teknik kapasiteleri yüksek, şut ve hızları var. Rakibin savunma merkezi çok yavaş oyunculardan kurulu. Kağıt üstündeki dörtlümüz çok uyuyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Kazanmak için sahadayız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen senenin şampiyonu Litvanya'da. Geçen sezon da Avrupa'da mücadele ettiler. Hiçbir maç kolay olmuyoruz. Kafa olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Sahaya çıkınca göreceğiz. Sahaya alışma sürecini de göreceğiz. Antrenman yaptık, daha iyiydi. Adaptasyonları baştan olmasa da oyun içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
KADRO TERCİHİ
Kadro tercihine değinen Buruk, "Geçen sezon Mertens ne kadar 10 numara pozisyonunda görünse de rakibi karşılarken hep ikiliydi. Aldığımız oyuncular hep buna uygun oyuncular. O nerede oynayacak falan konuşuluyor ama elimizdeki oyuncuların hepsi her yerde oynayacak oyuncular. Zaha, Bakambu... Kerem için de zaman zaman farklı mevkiler sağ, sol, ikinci forvet genlerinde var. Önde yine daha mobil, kaleye yakın olan, forveti ikileyecek oyuncu... Angelino transferi de önemli. Abdülkerim de hücuma çıkan oyuncu. Ceza sahası içinde olmak, sonlandırmak önemli bizim için..." sözlerini sarf etti.
Rakibe göre tercihlerinin değişebileceğini söyleyen Buruk, "Rakiplerinizin size ne savunma uygulayacağı da önemli. Biz de ona göre tercihleri, dizilimleri değiştirebiliyoruz. Sacha Boey'in defansif yönü güçlü, orta kalitesini yükseltiyor. Angelino hücumda çok etkili, orta kalitesi çok yüksek. Türkiye'de hücuma yakın olduğunuz için beklerin önemi çok ortaya çıkıyor. Bütün oyuncularımızdan maksimumu alacağımız bir sezon olacaktır. Maç yoğunluğundan dolayı, Türkiye'de rotasyon yapacağız her mevkide. Rakibe, maça göre adapte olacağız bu sezon." dedi.
Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşan Okan Buruk "Şampiyonlar Ligi ön elemesi çok değerli, çok önemli. Gruplarda yer almak istiyorsa iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi
Kadro ve oyunla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, "Genç bir dörtlümüz var ileride, enerjik, kaliteli. Teknik kapasiteleri yüksek, şut ve hızları var. Rakibin savunma merkezi çok yavaş oyunculardan kurulu. Kağıt üstündeki dörtlümüz çok uyuyor. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Kazanmak için sahadayız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Geçen senenin şampiyonu Litvanya'da. Geçen sezon da Avrupa'da mücadele ettiler. Hiçbir maç kolay olmuyoruz. Kafa olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Sahaya çıkınca göreceğiz. Sahaya alışma sürecini de göreceğiz. Antrenman yaptık, daha iyiydi. Adaptasyonları baştan olmasa da oyun içerisinde olacaktır." ifadelerini kullandı.
KADRO TERCİHİ
Kadro tercihine değinen Buruk, "Geçen sezon Mertens ne kadar 10 numara pozisyonunda görünse de rakibi karşılarken hep ikiliydi. Aldığımız oyuncular hep buna uygun oyuncular. O nerede oynayacak falan konuşuluyor ama elimizdeki oyuncuların hepsi her yerde oynayacak oyuncular. Zaha, Bakambu... Kerem için de zaman zaman farklı mevkiler sağ, sol, ikinci forvet genlerinde var. Önde yine daha mobil, kaleye yakın olan, forveti ikileyecek oyuncu... Angelino transferi de önemli. Abdülkerim de hücuma çıkan oyuncu. Ceza sahası içinde olmak, sonlandırmak önemli bizim için..." sözlerini sarf etti.
Rakibe göre tercihlerinin değişebileceğini söyleyen Buruk, "Rakiplerinizin size ne savunma uygulayacağı da önemli. Biz de ona göre tercihleri, dizilimleri değiştirebiliyoruz. Sacha Boey'in defansif yönü güçlü, orta kalitesini yükseltiyor. Angelino hücumda çok etkili, orta kalitesi çok yüksek. Türkiye'de hücuma yakın olduğunuz için beklerin önemi çok ortaya çıkıyor. Bütün oyuncularımızdan maksimumu alacağımız bir sezon olacaktır. Maç yoğunluğundan dolayı, Türkiye'de rotasyon yapacağız her mevkide. Rakibe, maça göre adapte olacağız bu sezon." dedi.