Okan Buruk isyan etti: 'MHK'ya güvenimiz yok'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, Maça başlangıcımız, ilk yarıdaki bölüm istediğimiz gibi değildi. İkinci yarı önde başladık aslında, korumamız gereken bir maçtı ama bazen şanssızlıklar oluyor. Bu ara biraz şanssızız. Bazen 20 pozisyon gelir, gol yemezseniz, bazen de ona çarpar, buna çarpar, kendi kalenize atarsınız. Şanssızlığımız vardı ama daha iyisini yapmamız gerekiyor. 3 günde bir maç oynamak oyuncular için de zor, zorlukları var ama maçı erken bitirebilecek oyuncularımız var. 2-0'ı bulup, maçı lehimize götürebilirdik. Bunun yerine 1-1'den sonra rakibin üstüne gitmeye başladık, kaleci de önemli kurtarışlar yaptı." diye konuştu.



Penaltılarının verilmemesine isyan eden Buruk, "VAR hakemlerinin oyuna direkt etkilerini görüyoruz 3 haftadır. Beşiktaş maçında ceza alanı içindeki pozisyonu VAR hakemi dışarı taşıdı. Penaltıyı dışarı taşıyan bir hakem. Bütün dünyada kararları düzeltmek için hakemler var ama bizde başkası oluyor. Geçen hafta aleyhimize son dakika penaltı verildi, saygı duyduk. Elini açmadan kafaya çıkacaksın, rakibe dokunmayacaksın, rakip altına girse bile penaltı oluyor. Bugün Mahmut'un pozisyonuna ne diyeceğiz? Geçen haftaki penaltıysa, bu 5 kere penaltı. Kaleci direkt Mahmut'un üstüne geliyor." dedi.



MHK'ya güven kalmadığını kaydeden genç hoca, "Kuralları bilmiyoruz, ne uyguladıklarını bilmiyoruz. Benim oyuncumun üstüne düşünce penaltı olmalı. Penaltının ne olup olmadığını şaşırdık, bizi de kimse aydınlatmıyor, sağ olsunlar. VAR'daki hakem keyfine göre çağırıyor, keyfi yoksa çağırmıyor. Bu da maçların konuşulmasına yol açıyor. Bunun düzelmesi gerekiyor, ortada bir güven yok, güven duyduğumuz bir kurum yok. Geçen hafta penaltı verildi, saygı duyduk. Eli değdiğinde penaltı diyorlar, tamam dedik. Kalecinin bütün gücüyle oyuncumuzun üstüne çıkması nasıl penaltı değil, bunu anlamıyorum. Bir yandan bunların arkasına gizlenmeyelim, bizim daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



