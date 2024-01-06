Okan Buruk istedi, Sacha Boey takımda kaldı

Galatasaray ile kontratını henüz uzatmayan Sacha Boey'e teklif yağıyor. Birçok İngiliz takımı scoutlarına onu izletmişti.
BURUK'TAN İZİN ÇIKMADI
23 yaşındaki oyuncu teklifler de alıyor. Yönetim bu önerileri teknik direktör Okan Buruk'a sordu. Buruk "En azından sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle kalmalı" dedi.
Sarı-kırmızılı idareciler de bunun üzerine Boey'u isteyen kulüplere "Şu an satılık değil. Sezon bitmeden kimseyle masaya oturmayacağız" mesajını onlara ilettiler. Bu sezon 29 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
BURUK'TAN İZİN ÇIKMADI
23 yaşındaki oyuncu teklifler de alıyor. Yönetim bu önerileri teknik direktör Okan Buruk'a sordu. Buruk "En azından sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle kalmalı" dedi.
Sarı-kırmızılı idareciler de bunun üzerine Boey'u isteyen kulüplere "Şu an satılık değil. Sezon bitmeden kimseyle masaya oturmayacağız" mesajını onlara ilettiler. Bu sezon 29 karşılaşmada 2 gol kaydetti.