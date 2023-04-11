Okan Buruk: 'İşimiz kolay değil'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi son yapılan idmanda oyuncularını uyardı.



Sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.



Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk, dünkü antrenmanda "Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak. Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



Galatasaray ile Kayserispor, cuma günü saat 20.30'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





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