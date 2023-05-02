Okan Buruk: "İpler bizim elimizde! Şampiyon olacağız"

Derbide ilk yarı öne geçip ikinci yarıda yediği gollerle Beşiktaş derbisinde teslim olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonu oyuncularına "İpler bizim elimizde" diyerek şampiyon olacaklarını söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'İpler bizim elimizde! Şampiyon olacağız'
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02 Mayıs 2023 10:28
Beşiktaş ile oynadığı derbiden 3-1 yenik ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Derbiler kaybedilebilir, kazanılır. Sezon boyunca derbilerde iyi sonuçlar da aldık. Beşiktaş maçında günümüzde değildik. Bu bir gerçek ama son haftalara 3 puan önde giriyoruz. Biz izin vermedikçe kimse şampiyon olamaz. Taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

"5'TE 5 YAPIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Okan hoca, "Şampiyonluğa inancımız ilk haftadan beri hep aynı seviyede. Çok kaliteli bir takımız. Bu takımın geçtiğimiz haftalarda yaptıkları ortada. Geriye 5 final maçımız kaldı. 5'te 5 yaparak şampiyonluğa ulaşacağız. Sizlerin de buna inandığını biliyorum. Daha çok mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"ASLA GERİYE DÖNÜP BAKMAYIN"

Okan Buruk, Başakşehir maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Son iki haftada 5 puan kaybetmiş olabiliriz. Rakiplerimiz de puanlar kaybediyor. Sizden isteğim geriye bakmamanız. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Sezon sonunda zafere ulaşacağız. Büyük taraftarımızla birlikte kutlamalar yapacağız. Buna odaklanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. 

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