Okan Buruk: 'İnşallah Muhammed daha güçlü döner'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Nantes'a kiralanan Mustafa Mohammed'le ilgili konuştu.



Buruk yaptığı açıklamda Mustafa'nın potansiyelli bir oyuncu olduğunu ve bu potansiyelini ortaya çıkarması için kiralanma kararı verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Mustafa Muhammed'i uğurlarken arabaya kadar uğurladık. Çok da sevdim. Kısa zaman geçirdik. İyi ve potansiyelli bir oyuncu. Burada o potansiyeli tam olarak ortaya çıkmadı. Galatasaray'ın oyuncuya verdiği bir değer var. Bunun tekrar kendini bulması için bir yerde gidip kiralık oynamasının dahga doğru olacağını düşündük. İnşallah buraya daha güçlü döner. Galatasaray çok da seviyor. İnşallah iyi geçirir ve tekrar aramıza döner. Yapılan yatırımlar çok yüksek. 5-6-7 milyon oyuncu yatırımlarımız var. Oynamayan oyuncuları tekrar parlatıp o değerlerini buldurmamız gerekiyor."



