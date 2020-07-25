Okan Buruk: 'İnşallah Galatasaray nasip olur'

Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, Galatasaray itirafında bulundu. Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den futbol programına telefonla bağlanan Okan Buruk, bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini söyledi. İşte Okan Buruk'un sözleri...



"FATİH TERİM BİR TANE"



"Fatih Terim bir tane ve Türkiye'de tek hoca. Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim. Türkiye'de önemli teknik direktörler başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi"



"İNŞALLAH NASİP OLUR"



"Biz de yeni jenerasyon teknik direktörlerden aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye'de hem milli takımlarda hem yurt dışında çalışmak istiyoruz. Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur"







