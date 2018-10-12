Okan Buruk ilk yarıda hedeflediği puanı açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, hedeflerinin devre arasına kadar 20 puanı yakalamak olduğunu söyledi.Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige milli maçlar dolayısıyla verilecek arada, takımın eksiklerini tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Bir hazırlık maçı yapacağız. Bu maçta da oynamayan oyuncularımızı göreceğiz. İyi bir hazırlık maçı olacak. Bu arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.Zorlu bir maratona girdiklerinin altını çizen Buruk,diye konuştu.Buruk, ligin devre arasına kadar en yüksek puanı almaya çalışacaklarını vurgulayarak,değerlendirmesinde bulundu.