Okan Buruk için resmi açıklama bekleniyor!

Galatasaray, kısa süre içerisinde Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalandığını duyurmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk için resmi açıklama bekleniyor!
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05 Haziran 2024 12:40
Galatasaray'da Okan Buruk için resmi açıklama bekleniyor.

50 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, başarılı çalıştırıcının yeni sözleşmesini ve imza törenini kısa süre içerisinde duyurmayı planlıyor.

2022 yılında Galatasaray'da göreve başlayan Okan Buruk, geride kalan iki sezonda ligde iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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