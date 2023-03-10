Okan Buruk için Inter iddiası!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti ve Avrupa'daki takımların da radarına girdi.Bu takımların başında ise eski kulübü Inter geliyor. Inter Live adlı internet sitesi dünkü haberinde genç teknik adamla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray ligde 23 maç sonunda topladığı 57 puanla lider; 50 gol attılar ve sadece 17 gol yediler. Sarı-Kırmızılılar, önemli oyunculara sahip: Icardi, Mertens, Torreira, Oliveira ve Zaniolo.Tam da bu sebepler sayesinde Galatasaray, Avrupa'nın yarısının gözünü diktiği saygın bir takım. Asıl şaşırtıcı olan, Okan Buruk'un futbolcular üzerindeki etkisi... Okan Buruk, bu sayede sezon sonunda belki de Inter'e gitmeyi vaat eden bir teknik direktör. Buruk'un Galatasaray ile en azından şu ana kadar yaptığı güzel işler herkesin gözü önünde. Daha da şaşırtıcı olan şey; Galatasaray'ın ligde lider olması değil, Türk teknik direktörün Mauro Icardi ve arkadaşları tarafından her antrenmanda özellikle takdir ve takip edilmesi."Okan Buruk, 2001'den 2004'e kadar Inter forması giydi, Javier Zanetti'nin de takım arkadaşıydı. İkisi birbirlerine çok saygı duyuyorlar ve bugün hala dostlar. Inter'de teknik direktör Inzaghi ile işler çok iyi gitmiyor ve yakında son bulabilir." G.Saray, sezon başında başarılı çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.Buruk, bu sezon 17 milyon TL garanti ücret alacak. G.Saray tarafından opsiyonun kullanılması halinde Okan Buruk'a gelecek sezon 20 milyon TL yıllık ücret verilecek. Simone Inzaghi'nin Inter'le olan sözleşmesi ise 2024 yılının haziran ayında bitiyor.