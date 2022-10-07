Okan Buruk: 'Icardi geldi, hazır, oynayacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takıma verilen 4 günlük izinde ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya cevap verdi.



Okan Buruk, "Mauro Icardi dün (6 Ekim Perşembe) geldi ve bize katkı verecek. İyi bir karakter. Herkesle arası çok iyi. Sorunsuz bir oyuncu." dedi.



"Dışarıdan farklı düşünülüyor ama öyle değil." sözleriyle konuşmasını sürdüren Okan Buruk, "Geçen hafta ağrısı vardı ve zor bir hafta geçirdi. Son 3 gün izin vardı, o da ülkesine gitti ve döndü. İyi çalışıyor, bir sonraki maçta, hazır şekilde sahada göreceğiz." açıklamasını yaptı.





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