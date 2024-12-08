Okan Buruk: "Yine biz şampiyon olacağız"

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında telafi için sahaya çıkıyor. Okan Buruk, takımın sahaya odaklanmasını istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk: 'Yine biz şampiyon olacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 09:41
Son güncelleme 08 Aralık 2024 10:52
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in arasındaki polemik haftaya damga vurmuştu.

"KULAKLARINIZI TIKAYIN"

Galatasaray taraftarı ve camiasının gündemi bir anda değişirken teknik direktör Okan Buruk, takımının bu tartışmalardan olumsuz etkilenmemesi için devreye girdi. Zorlu Sivas deplasmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Buruk taktik konuşmalarının ardından "Siz kulağınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Yaşananlar sizi etkilemesin!" ifadelerini kullandı.

"YİNE İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Yönetimin kulübün haklarını sonuna kadar savunacağını dile getiren Okan Hoca "Son iki yılın şampiyonu ve bu yılki şampiyonluğun da en büyük adayı biziz. Ligin en iyi takımıyız. Eyüpspor maçında elimizden geleni yaptık. Aynı şekilde sahaya konsantre olmalıyız. Galatasaray'ı durdurmaya çalışanlara en iyi cevabı yine sahada vereceğiz, herkesi yeneceğiz. Hem taraftarımız hem camiamız bize sonuna kadar güveniyor. Sivas'tan galibiyetle dönerek en iyisi olduğumuzu bir kere daha göstereceğiz" diye konuştu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery