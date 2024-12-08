Okan Buruk: 'Yine biz şampiyon olacağız'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in arasındaki polemik haftaya damga vurmuştu.
"KULAKLARINIZI TIKAYIN"
Galatasaray taraftarı ve camiasının gündemi bir anda değişirken teknik direktör Okan Buruk, takımının bu tartışmalardan olumsuz etkilenmemesi için devreye girdi. Zorlu Sivas deplasmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Buruk taktik konuşmalarının ardından "Siz kulağınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Yaşananlar sizi etkilemesin!" ifadelerini kullandı.
"YİNE İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"
Yönetimin kulübün haklarını sonuna kadar savunacağını dile getiren Okan Hoca "Son iki yılın şampiyonu ve bu yılki şampiyonluğun da en büyük adayı biziz. Ligin en iyi takımıyız. Eyüpspor maçında elimizden geleni yaptık. Aynı şekilde sahaya konsantre olmalıyız. Galatasaray'ı durdurmaya çalışanlara en iyi cevabı yine sahada vereceğiz, herkesi yeneceğiz. Hem taraftarımız hem camiamız bize sonuna kadar güveniyor. Sivas'tan galibiyetle dönerek en iyisi olduğumuzu bir kere daha göstereceğiz" diye konuştu.
"KULAKLARINIZI TIKAYIN"
Galatasaray taraftarı ve camiasının gündemi bir anda değişirken teknik direktör Okan Buruk, takımının bu tartışmalardan olumsuz etkilenmemesi için devreye girdi. Zorlu Sivas deplasmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Buruk taktik konuşmalarının ardından "Siz kulağınızı tıkayın, sahaya odaklanın. Yaşananlar sizi etkilemesin!" ifadelerini kullandı.
"YİNE İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"
Yönetimin kulübün haklarını sonuna kadar savunacağını dile getiren Okan Hoca "Son iki yılın şampiyonu ve bu yılki şampiyonluğun da en büyük adayı biziz. Ligin en iyi takımıyız. Eyüpspor maçında elimizden geleni yaptık. Aynı şekilde sahaya konsantre olmalıyız. Galatasaray'ı durdurmaya çalışanlara en iyi cevabı yine sahada vereceğiz, herkesi yeneceğiz. Hem taraftarımız hem camiamız bize sonuna kadar güveniyor. Sivas'tan galibiyetle dönerek en iyisi olduğumuzu bir kere daha göstereceğiz" diye konuştu.