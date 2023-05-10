Süper Lig'deki Başakşehir galibiyetiyle en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray 'Mayıslar bizimdir' söyleminin gerçeğe dönüşmesi için gün sayıyor.Sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk turunun hangi maçta atılacağının hesapları yapılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk isediyerek temkinli konuşuyor. Ancak sarı-kırmızılı camiadaki birliktelik, şampiyonluk için en önemli göstergelerden biri.Kulübün iç çekişmeleri rafa kaldırılmış durumda. Yönetim, üyeler, takım ve taraftarlar hemen her maçta birbirlerine destek vererek; hem puan hem de psikolojik olarak ezeli rakiplerinin sürekli bir adım önünde…Başakşehir maçının ardındandiyen Teknik Direktör Okan Buruk,diyerek taraftarlara mesaj gönderdi ve motivasyonunu ortaya koydu.Başkan Dursun Özbek ve ekibi, ligin final haftalarına girilirken işi sıkı tuttu. Futbol takımının kalan alacakları ödendi. Cimbom'un patronu, kalan 4 maçlarını da kazanarak şampiyon olmaları gerektiğini de teknik ekibe bildirdi vediyerek çifte motivasyon sağladı.Beşiktaş derbisindeki yenilgi, Galatasaraylı futbolcuları da kendine getirdi. Eleştirilerin odak noktasındaki isimlerden Muslera'nın diğer kaptanlar Gomis ve Kerem ile bir araya geldiktensonra takım arkadaşları ile toplantı yaptığı, ardından da yöneticilerediyerek şampiyonluk sözü verdiği öğrenildi2 haftada kaybedilen 5 puanın ardından Galatasaray camiası 'acaba' endişesini yaşarken taraftar devreye girdi. Hafta içinde Florya'da taraftara açık antrenmanda gövde gösterisi yapıldı ve futbolcular motive oldu. Fenerbahçe'nin Giresun'daki puan kaybının ardından büyük önem kazanan Başakşehir sınavında da 50 bine yakın taraftar takım için itici güç olurken rakibe de büyük baskı yaptı.