Okan Buruk heyecanı! Oyuncular çok memnun!

DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

EMRE KILINÇ İLE BULUŞTU

YARDIMCILARI KİM OLACAK?

Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in ardından takımın başına geçen Domenec Torrent beklentileri karşılayamazken birçok oyuncuyu da küstürdü.Özellikle de Alex Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper, Alpaslan Öztürk ve Emre Kılınç'ın İspanyol teknik adamla yıldızı barışmadı. Torrent'e kendisini bir türlü kabul ettiremeyen Galatasaraylı futbolcular, Buruk'la çalışacak olmaktan oldukça memnunlar... Ayrıca diğer oyuncular da kendi dillerinden anlayacak genç bir teknik adamın göreve gelmesine sevindiler.Daha önce ayrılmak istediğini yönetime bildiren Sacha Boey de hoca değişikliği sonrasında sarı-kırmızılı takımda devam etme kararı aldı.Bir parlayıp bir kaybolan Emre Kılınç da Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisini transfer etmek isteyen Buruk'la sonunda Galatasaray'da buluştu. Cicaldau, Morutan, Barış Alper, Alpaslan ve Emre Kılınç başta futbolcular kendini göstermek için Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampını dört gözle bekliyor.Okan Buruk'un, Galatasaray'da artık mesaisine başlaması bekleniyor. Ancak yardımcılığını yapacak bazı isimler oldukça dikkat çekecek cinsten... Eski Beşiktaşlı Ekrem Dağ'ın yanı sıra Fenerbahçe'de forma giyen Pierre Webo ve Can Okuyucu ile Fenerbahçe'de Daum ve Zico'nun yardımcılığını yapan İrfan Saraloğlu Buruk'un ekibinde yer alıyor. Genç hocanın, aynı isimlerle mi devam edeceği, yoksa yeni bir kadro mu kuracağı merak konusu...