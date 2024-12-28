Okan Buruk, her sezon daha iyisini yapıyor

Galatasaray'da Okan Buruk, takımın başına geldiği günden bu yana istatistiklerini geliştirmeye devam ediyor.
Galatasaray'daki ilk sezonunda ligde 2.44'lük puan ortalaması elde eden Okan Buruk, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakaladı.
Okan Buruk, bu sezonun ilk bölümünde de 2.75'e geldi ve kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip ismi olmayı başardı.
Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik alarak 44 puan topladı.
Galatasaray'daki ilk sezonunda ligde 2.44'lük puan ortalaması elde eden Okan Buruk, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakaladı.
Okan Buruk, bu sezonun ilk bölümünde de 2.75'e geldi ve kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip ismi olmayı başardı.
Galatasaray bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 14 galibiyet 2 beraberlik alarak 44 puan topladı.