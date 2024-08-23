Okan Buruk, hedef maç performansından uzaklaştı

Galatasaray'da derbi performansıyla göz kamaştıran Okan Buruk, son dönemde alışılan görüntüsünden uzakta.
İlk yılında 4 derbinin 3'ünü kazanan ve taktiksel anlamda dominasyon kuran başarılı hoca, geçen yıl ligde 4 derbinin 2'sini kazandı. Özellikle 37. haftadaki Fenerbahçe maçında kaybetmesi çok tartışıldı.
Bu sezona 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle giren Okan Buruk, Avrupa'daki hedef maçlarda da sınıfta kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne girilen Molde maçında 2-1 kazanırken; tur atlama maçında Kopenhag'a, UEFA'da ise Sparta Prag'a diş geçiremedi.
Son olarak Young Boys maçında oynanan kötü futbol ve yenilgi eleştirileri de beraberinde getirdi.
İlk yılında 4 derbinin 3'ünü kazanan ve taktiksel anlamda dominasyon kuran başarılı hoca, geçen yıl ligde 4 derbinin 2'sini kazandı. Özellikle 37. haftadaki Fenerbahçe maçında kaybetmesi çok tartışıldı.
Bu sezona 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle giren Okan Buruk, Avrupa'daki hedef maçlarda da sınıfta kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne girilen Molde maçında 2-1 kazanırken; tur atlama maçında Kopenhag'a, UEFA'da ise Sparta Prag'a diş geçiremedi.
Son olarak Young Boys maçında oynanan kötü futbol ve yenilgi eleştirileri de beraberinde getirdi.