Okan Buruk hatalarını unutturacak

Galatasaray'da oyuncu tercihleriyle tartışılan Okan Buruk, son maçlarda ideal 11'ini sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk hatalarını unutturacak
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08 Nisan 2023 10:23
Galatasaray'da hakem hatalarının yanı sıra Okan Buruk'un oyuncu tercihleri de tartışılıyordu. Rotasyon sebebiyle eleştirilen tecrübeli hoca, son haftalara ideal kadrosuyla girecek.

Özellikle Zaniolo'nun gelmesiyle arayışa giren Buruk, hücumda Kerem-Mertens- Rashica-İcardi dörtlüsüne dönecek.

İDEAL 11'İNİ SAHAYA SÜRMEYİ PLANLIYOR

Tecrübeli hoca, oyuncu değişikliklerindeki eleştirilere de kulak asacak. Artık orta alanı boşaltıp ileriyi sayısal olarak artırmayı pek fazla düşünmeyecek. Oyuncu tercihleriyle tartışılan Okan Buruk, son maçlarda ideal 11'ini sahaya sürmeyi planlıyor. 

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