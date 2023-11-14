Okan Buruk harekete geçti: Özel program

Milli arada oyuncularına 4 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dönüşte tam anlamıyla öğrencilerinin pestilini çıkaracak.
Özellikle verim alamadığı isimlerin fiziksel formunu diğer oyuncularla aynı seviyeye çekmek isteyen Buruk, ekibiyle beraber özel bir çalışma programı hazırladı.
Okan Buruk milli arada fiziksel eksiği olan oyuncuların toparlanacağını ve takıma daha fazla katkı vereceğini düşünüyor. Böylece oyun da alternatifler de güçlenecek.
Özellikle verim alamadığı isimlerin fiziksel formunu diğer oyuncularla aynı seviyeye çekmek isteyen Buruk, ekibiyle beraber özel bir çalışma programı hazırladı.
Okan Buruk milli arada fiziksel eksiği olan oyuncuların toparlanacağını ve takıma daha fazla katkı vereceğini düşünüyor. Böylece oyun da alternatifler de güçlenecek.