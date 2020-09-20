Okan Buruk: 'Hakem maçın altında kaldı'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray karşısında aldıkları 2-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.



Hakemin performansını değerlendiren Okan Buruk, " Hakem biraz maçın altında kaldı, bu kadar önemli karşılaşmayı kaldıramayacağını gösterdi" şeklinde konuştu.



Galatasaray'ı kutlayan Okan Buruk, "Dejavu yaşıyoruz, aynı şeyleri geçen sezon da yaşayacağız. 17 maç sonra ilk oldu. Belli bölüm ler dersem doğru olmaz... İlk yarıda erken gol yedik, ikinci yarıda oyun bizdeydi ama az ürettik. 76'ya kadar Galatasaray'ı kendi sahasına yasladık ama skoru bulamadık, bir golü bulabilseydik her şey daha farklı olabilirdi. İkinci gol zaten sürpriz... Biz yaptığımız hamlelerde biraz daha ofansif hamleler yaptık ama skoru yapamadık. Galatasaray'a 76'dan sonra net pozisyonlar verdik. Galatasaray'ı kutluyorum" dedi.



Takım olarak zamana ihtiyaçları olduğunun altını çizen Buruk, "Bu maç çok kötü bir oyun diyemeyiz, büyük bölümde gole yakındık ama yapamadık. 76'dan sonra farklı bir oyun oldu. Belirli mevkilerde yeni transferlerimiz var, Milli Takım arasından sonra daha güçlü döneceğimizi düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



