Okan Buruk görüştü! Milli yıldıza sıcak temas!

Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olduktan sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.
OKAN BURUK GELDİ
İlk olarak Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Hoca sorununu çözen ekip, takımı güçlendirme çalışmalarına başladı.
TARAFTARI MEMNUN EDECEK
Hem takıma güç katacak hem de taraftarları memnun edecek bir isim arayan yönetim listenin ilk sırasına Yusuf Yazıcı'yı yazdı.
İddiaya göre oyuncuyla ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk kaydetti.
BÜYÜK İŞ VURGUSU
Teknik adamın Yusuf Yazıcı'ya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.
OKAN BURUK GELDİ
İlk olarak Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Hoca sorununu çözen ekip, takımı güçlendirme çalışmalarına başladı.
TARAFTARI MEMNUN EDECEK
Hem takıma güç katacak hem de taraftarları memnun edecek bir isim arayan yönetim listenin ilk sırasına Yusuf Yazıcı'yı yazdı.
İddiaya göre oyuncuyla ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk kaydetti.
BÜYÜK İŞ VURGUSU
Teknik adamın Yusuf Yazıcı'ya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.
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