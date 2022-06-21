Okan Buruk görüştü! Milli yıldıza sıcak temas!

OKAN BURUK GELDİ

TARAFTARI MEMNUN EDECEK

BÜYÜK İŞ VURGUSU

Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olduktan sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.İlk olarak Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Hoca sorununu çözen ekip, takımı güçlendirme çalışmalarına başladı.Hem takıma güç katacak hem de taraftarları memnun edecek bir isim arayan yönetim listenin ilk sırasına Yusuf Yazıcı'yı yazdı.İddiaya göre oyuncuyla ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk kaydetti.Teknik adamın Yusuf Yazıcı'ya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.