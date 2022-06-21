Okan Buruk görüştü! Milli yıldıza sıcak temas!

Teknik direktörlük için Okan Buruk ile el sıkışan Galatasaray'da transfer çalışmaları başarılı teknik adamın istekleri doğrultusunda şekilleniyor. Kadrosuna yıldız bir isim kazandırmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk görüştü! Milli yıldıza sıcak temas!
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21 Haziran 2022 10:20
Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olduktan sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

OKAN BURUK GELDİ

İlk olarak Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Hoca sorununu çözen ekip, takımı güçlendirme çalışmalarına başladı.

TARAFTARI MEMNUN EDECEK

Hem takıma güç katacak hem de taraftarları memnun edecek bir isim arayan yönetim listenin ilk sırasına Yusuf Yazıcı'yı yazdı.



İddiaya göre oyuncuyla ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk kaydetti.

BÜYÜK İŞ VURGUSU

Teknik adamın Yusuf Yazıcı'ya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.

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