Okan Buruk geriye düştüğü maçı kaybetmiyor!

Old Trafford'da Manchester United'ı deviren Aslan, Okan Buruk yönetiminde geriye düştüğü 17 maçın 12'sini kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan 9 galibiyet-3 beraberlik kopardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk geriye düştüğü maçı kaybetmiyor!
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05 Ekim 2023 13:09
Son güncelleme 05 Ekim 2023 13:10
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United'ı 3-2 yenip Old Trafford'daki 70 bin İngilizi susturan Galatasaray, ikincilik adına avantajı cebine koydu.

Muhteşem bir dönüşe imza atarak Kırmızı Şeytanlar'a sahayı dar eden sarıkırmızılılar, Türkiye'ye bayramı yaşattı. Sarı-kırmızılı takımın başında 2. sezonuna giren Okan Buruk, geçen sene kazanılan şampiyonluğun anahtarı olan geri dönüş hikâyelerini, Düşler Sahnesi'ne de taşıdı.

%70'İNDEN PUAN ÇIKARDI

Devler Ligi ön elemesinde Zalgiris (2-2), Molde (3-2) ve Kopenhag (2-2) maçlarının ardından Manchester United (3-2) karşısında da güçlü oyunuyla yenilgiden dönen Galatasaray, Buruk liderliğinde iki sezonda 56 müsabakada sadece 17 kez skor olarak geriye düştü. Bu karşılaşmalardan 9 galibiyet- 3 beraberlik koparan Aslan, 5'ini yenilgiyle kapattı. 12 maçı lehine çeviren Galatasaray, %70.6'sından puan çıkararak gücünü gösterdi. 


ASLAN KOŞTU MANU SEYRETTİ!

İki kez geriye düşmesine rağmen Manchester United'a diz çöktüren Galatasaray, futboluyla büyük alkış toplarken, koşu mesafesinde de üstünlük sağladı. İkinci yarının başında iki takım arasında (ManU: 67.5 km/GS: 67.1 km) bariz bir fark yoktu ancak sarı-kırmızılılar, son yarım saatteki 'Aslan' gibi mücadelesiyle farkını gösterdi. 20 dakika 1 kişi fazla mücadele eden G.Saray, 117.5 km mesafe kat ederken, Kırmızı Şeytanlar, 114.7 km ile yol aldı. Son 12 günde 4. maçını 70 bin kişilik Old Trafford'da oynayan Okan Buruk'un takımı, İngiliz ekibinden 2,8 km daha fazla koşmayı başardı.

 

 
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