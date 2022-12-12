Okan Buruk gençlere kanat gerdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın altyapısında yetişen genç oyuncular için konuştu.



Galatasaray'dan açıklama; "1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girerek kulübümüzün akademisine seçilen, sonrasında uzun yıllar A takım formamızı terleten ve sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Okan Buruk, altyapıdan yetişerek A takımımıza dahil olan 15 futbolcumuzla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi."



Galatasaray kültüründe altyapının önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz. Umuyorum ki buradaki birçok oyuncuyu ileride Galatasaray'ın başarılarında pay sahibi olarak görürüz" dedi.





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