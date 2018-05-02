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Okan Buruk: "Galatasaray maçı çok önemli"

Galatasaray karşılaşmasında sahaya yedek oyunculardan kurulu bir kadro süreceği spekülasyonları yapılan Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Hürriyet
Okan Buruk: 'Galatasaray maçı çok önemli'
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02 Mayıs 2018 04:49
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kasten yedek oyuncuları oynatıp asları Türkiye Kupası finaline saklayacağı iddialarını yalanladı.

Okan Buruk, Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

TUTUNMAK İÇİN ÖNEMLİ

"Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray'dan sonra da çok zor iki lig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor deplasmanı ve Osmanlıspor maçı... O yüzden Galatasaray maçı bizim için de lige tutunmak adına çok önemli olacak.

ORTALIĞI KARIŞTIRMAK

Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir."



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