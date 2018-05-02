Okan Buruk: 'Galatasaray maçı çok önemli'

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kasten yedek oyuncuları oynatıp asları Türkiye Kupası finaline saklayacağı iddialarını yalanladı.
Okan Buruk, Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
TUTUNMAK İÇİN ÖNEMLİ
"Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray'dan sonra da çok zor iki lig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor deplasmanı ve Osmanlıspor maçı... O yüzden Galatasaray maçı bizim için de lige tutunmak adına çok önemli olacak.
ORTALIĞI KARIŞTIRMAK
Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir."
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Okan Buruk, Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
TUTUNMAK İÇİN ÖNEMLİ
"Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray'dan sonra da çok zor iki lig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor deplasmanı ve Osmanlıspor maçı... O yüzden Galatasaray maçı bizim için de lige tutunmak adına çok önemli olacak.
ORTALIĞI KARIŞTIRMAK
Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın