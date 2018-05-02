Okan Buruk: 'Galatasaray maçı çok önemli'

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Teknik Direktörü, kasten yedek oyuncuları oynatıp asları Türkiye Kupası finaline saklayacağı iddialarını yalanladı.Okan Buruk, Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaptı."Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray'dan sonra da çok zor iki lig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor deplasmanı ve Osmanlıspor maçı... O yüzden Galatasaray maçı bizim için de lige tutunmak adına çok önemli olacak.Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir."