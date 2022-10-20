Okan Buruk, Galatasaray'da kötü başladı!

Kayserispor yenilgisiyle ağır yara alan Galatasaray'da tartışmasız en çok tartışılan isimlerin başında teknik direktör Okan Buruk geliyor.



SADECE 10 GOL ATABİLDİ



Sarı-Kırmızılılar'da özellikle kurulan kaliteli kadroya rağmen 9 haftada sadece 10 gol atılması taraftarları isyan noktasına getirdi.



İYİ BAŞLANGIÇLAR YAPTI



Aslında bu gol sayısı, Okan Buruk'un da hiç alışkın olduğu bir nokta değil. Çünkü 49 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki son yıllara bakıldığında ilk 9 maç itibariyle çok daha yüksek gol sayılarına ulaştığı gözleniyor. Okan Buruk son olarak 2015-16 sezonunda Sivasspor'un başında çıktığı ilk 9 lig maçında 9 golde kalmıştı.



AKHİSAR'DA MÜTHİŞ PERFORMANS



2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Buruk'un ekibi 9 haftada 16 gol atmıştı. 2016-17 sezonunun son bölümünde Akhisar'a geçiş yapan başarılı hoca müthiş bir performans göstermiş ve Ege temsilcisi Buruk'la çıktığı 9 maçta tam 28 kez ağları havalandırmıştı. Okan Buruk bir sonraki sezon yine Akhisar'ın başında ilk 9 Süper Lig maçında 17 gollük performans sergiledi.



9 HAFTADA 16 GOL



2018-19 sezonunda tecrübeli hocanın başında olduğu Rizespor 9 haftada 12 gol kaydetmişti. 2019-20 sezonunun başında Başakşehir'e geçen Okan Buruk'un İstanbul ekibinde ilk 9 haftalık performansı 16 gol olmuştu. 2020-21 sezonunda ise Turuncu-Lacivertliler 9 maçta 13 gole imza atmıştı.



İŞTE BURUK'UN İLK 9 MAÇ PERFORMANSLARI



SEZON TAKIM GOL

2022-23 Galatasaray 10

2020-21 Başakşehir 13

2019-20 Başakşehir 16

2018-19 Rizespor 12

2017-18 Akhisar 17

2016-17 Akhisar 28

2016-17 Göztepe 16

2015-16 Sivasspor 9





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