Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Erken iki golün planlarını bozduğunu vurgulayan Okan Buruk, "En kötü senaryo maçın başında yiyeceğimiz goldü. Sonrasında ikinci golü de yedik. Kalemize ilk gelen iki top gol oldu. Sonra oyunun içerisine girmeye başladık." dedi.Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Oyuncularımın performansından mutluyum. Devrede soyunma odasında skoru çevirebileceğimizi konuştuk ama olmadı. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Diğer takımlara da başarılar. Puan alarak rahatlamak istiyorduk ama olmadı." diye konuştu.Buruk, Türkiye Kupası'nı kazanıp, ligde daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini, önlerindeki iki haftanın kendileri için stresli olacağını söyledi.Fiziksel olarak hazır olan oyuncularla sahada olduklarını aktaran Buruk, as kadrolarıyla mücadele ettiklerini, en hazır oyuncuları oynatmaya çalıştıklarını söyledi.Buruk, Türkiye Kupası'nın gününün değişmesinin TFF kararı olduğunu belirterek, "Bizim için de iyi oldu, 4 günlük dinlenme olacak." dedi.Miguel Lopes ile Galatasaray yedek kulübesi arasında yaşanan gerginliğin hatırlatılması üzerine Buruk, olayı görmediğini kimin haklı olduğunu bilmediğini ancak oyuncuların kulübelerle çok fazla karşı karşıya gelmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.