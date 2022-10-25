Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2'lik Alanyaspor beraberliği sonrası en çok şikayetçi olan isimlerin başında geliyordu. "Galatasaray'a karşı bir savaş başladı, net şekilde görüyoruz" diyen Buruk, "Sadece hakemler değil, dışarıdan da görüyoruz. Onlarla da savaşacağız başka çaremiz yok. Bundan sonra gerekeni yapacağız. Bu iş burada kalmayacak. Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Burada bir inatlaşma var. Galatasaray'a istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Bu inatlaşma nereye gidecek, Türk futboluna ne fayda verecek hiç bilmiyoruz" sözleriyle sitem eden Buruk, tam ligde işleri yoluna koymak üzereyken yaşanan puan kaybının hayal kırıklığı içerisinde. Ancak Okan hocayı en çok üzen konunun, oyuncularının soyunma odasındaki ruh hali olduğu belirtiliyor.



PROGRAMI TAMAMEN DEĞİŞTİ



Takımdaki, "Ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar" sitemi, Okan hocanın bu haftaki çalışma programını tamamen değiştirmesine yol açtı. Başarılı teknik adam, bu hafta ligde oynanacak Karagümrük maçına kadar taktiksel idmanlardan ziyade, mental programlara ağırlık vermeyi düşünüyor. Buruk, takımdaki stres ve gerilimi azaltmak üzere yeni formül arayışında. Bu hafta içinde tüm takımın birlikte yemek organizasyonuna katılması gibi çeşitli etkinliklerle baskı ortamının hafifletilmesi planlanıyor.



YÖNETİM DE DESTEK VERECEK



Diğer taraftan Galatasaray Yönetimi'nin de hafta içerisinde Sarı Kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanını ziyaret ederek tüm teknik ekip ve oyunculara destek olacağı, onlara moral vereceği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in de bu ziyarette yerini alması bekleniyor.







