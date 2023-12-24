Okan Buruk: 'Ferdi'ye dikkat edin'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde dersini çok iyi çalıştı. Buruk, rakibin en kritik oyuncusu olarak Ferdi Kadıoğlu'nu görüyor.
SACHA BOEY'E GÜVENİYOR
Sarı-kırmızılı teknik adam, fiziksel olarak bu bölgede fark yaratmak ve maçı koparmak için Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı üzerine özel çalışma yaptı.
Ferdi'nin yüksek temposu ile öne çıkmasını engellemek isteyen Buruk, böylece Tadic'i de etkisiz hale getirmek istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin güçlü sol kanat akınlarına karşılık Sacha Boey'in fizik gücüne çok güveniyor.
SACHA BOEY'E GÜVENİYOR
Sarı-kırmızılı teknik adam, fiziksel olarak bu bölgede fark yaratmak ve maçı koparmak için Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı üzerine özel çalışma yaptı.
Ferdi'nin yüksek temposu ile öne çıkmasını engellemek isteyen Buruk, böylece Tadic'i de etkisiz hale getirmek istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin güçlü sol kanat akınlarına karşılık Sacha Boey'in fizik gücüne çok güveniyor.