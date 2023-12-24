Okan Buruk: "Ferdi'ye dikkat edin"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi Ferdi Kadıoğlu'na önlem alınmasını istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Ferdi'ye dikkat edin'
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24 Aralık 2023 09:34
Son güncelleme 24 Aralık 2023 09:36
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,  Fenerbahçe derbisi öncesinde dersini çok iyi çalıştı. Buruk, rakibin en kritik oyuncusu olarak Ferdi Kadıoğlu'nu görüyor.

SACHA BOEY'E GÜVENİYOR

Sarı-kırmızılı teknik adam, fiziksel olarak bu bölgede fark yaratmak ve maçı koparmak için Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı üzerine özel çalışma yaptı.

Ferdi'nin yüksek temposu ile öne çıkmasını engellemek isteyen Buruk, böylece Tadic'i de etkisiz hale getirmek istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'nin güçlü sol kanat akınlarına karşılık Sacha Boey'in fizik gücüne çok güveniyor.



 
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