Okan Buruk: "Fenerbahçe'den teklif yok"

Okan Buruk, Fenerbahçe'den kendisine gelen bir teklif olmadığını söyledi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Fenerbahçe'den teklif yok'
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22 Şubat 2021 15:07
İsmi Fenerbahçe ile anılan Okan Buruk flaş bir açıklama yaptı.

Sabah gazetesine konuşan Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE DE 'GERÇEK DIŞI' DEDİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından eleştiri okları Erol Bulut'a dönerken, sosyal medyada Okan Buruk'un ismi sarı-lacivertli kulüple anılmaya başlandı.

TV100 ekranlarında Emre Bol, Fenerbahçe'ye iddiaları sordu ve Erol Bulut ile yola devam edileceği yönünde yanıt alındığını kaydetti.

Emre Bol, "Fenerbahçeli bir yönetici ile konuştum. 'Hayır öyle bir şey yok. İlk kez senden duyuyorum. Erol Bulut ile yolumuza devam ediyoruz' dedi." şeklinde bilgi verdi.

"SEZON SONUNA KADAR DİNLENECEĞİM"

Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk, Sporx'e yaptığı özel açıklamada dinlenmek istediğini söylerken, "Sezon sonuna kadar herhangi bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için ligin sona ermesiyle birlikte elbette bir değerlendirme yaparız. Şu anda bazı teklifler geliyor, önemli teklifler geliyor ancak değerlendirmiyorum. Bir süre dinlenmeyi düşünüyorum, sezon sona erdiği zaman hedeflerimle örtüşen bir opsiyon olursa değerlendiririm" demişti.

Alanyaspor'da 44 maçta 1.77 puan ortalaması tutturan Erol Bulut, 2 sezonluk sözleşme imzaladığı sarı-lacivertli takımda 29 maçta 2.07 puan ortalamasına erişti. 



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