Okan Buruk: 'Fenerbahçe'yi baskı altına alalım'

Ezeli rakibideplasmanda yenerek zirvedeki yerini koruyanteknik patronÇaykur Rizespor maçı öncesi takımla bir toplantı yaparak galibiyetin önemini anlattı.Karşılaşmayı kazanmaları halinde maç fazlasıyla takipçileri Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkını 5'e çıkaracaklarına vurgu yapan sarı-kırmızılı teknik adamın,dediği öğrenildi.Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de iyi bir karnelerinin olduğunu ama son dönemde kazanırken zorlandıklarının da altını çizdi.Şampiyonluk yolunda her maçın final niteliğinde olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcının,ifadelerini kullandığı aktarıldı.Galatasaray bugün Rams Park'ta Çaykur Rizespor'u mağlup ederse iç sahadaki galibiyet rekorunu tekrarlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık iç sahada kazanma rekoruna ortak olmasına sadece bir galibiyet kaldı.Sarı-kırmızılı takım kritik karşılaşmada sahadan üç puanla ayrılırsa hem Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkaracak hem de iç sahada kazanma rekorunu egale edecek. Bu sezon kendi evinde oynadığı 14 lig maçını da kazanan Galatasaray, iç sahada puan kaybetmeyen tek takım durumunda bulunuyor.