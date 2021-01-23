Okan Buruk: 'Fenerbahçe maçı kırılmaydı'

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;



"HER AUT ATIŞI 1 DAKİKA SÜRÜYOR"



"Top oyunda kaç dakika kaldı? Maçı yöneten bir hakem var, bir türlü buna bakamıyorlar, çünkü yeterli eğitim almıyorlar. Her aut atışı 1 dakika sürüyor. Maçın sonunda 5 dakika veriyorsan, bu komik oluyor o zaman. Rizesporlu oyuncuları suçlamak istemiyorum, mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Puan için maç başından sonuna kadar mücadele ettiler. Biz de bu oyunla kazanmayı hak etmedik. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Maalesef 3. bölgedeki etkinliğimiz çok kısıtlı. Bireysel beceriye ihtiyacımız var."



"VISCA YA DA CHADLI OLSA..."



"Visca ve Chadli gibi iki önemli oyuncumuz yok, biri olsa belki bu maçları çözmek için bize çok yardımcı olacaktı. Yine kenar oyuncusu anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Rakip de zaten kendi sahasından pek çıkmadı, belki yarı sahayı bile geçmedi ama sonuçta 1 puanı alan Rizespor oldu."



"TRANSFER YAPMAMIZ GEREKİYOR"



"Öncelikle transfer yapmamız lazım, hücum hattına transfer yapmamız gerekiyor, bu net. Savunmada da gereksiz hatalar yapıyoruz, bugün yaptığımız penaltı gibi. Rakibe karşı fazla kişiyken kolay bir penaltı yaptık. Rakibin zaten gelme talebi yok, biz dirençlerini arttırdık."



"SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYORUZ"



"Savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz, 3 gün sonra bir kupa maçına çıkacağız, Süper Kupa'yı kazanıp tekrar moral bulmamız gerekiyor. Oyuncularımın yeteneklerine ve kalitelerine güveniyorum, inşallah en kısa sürede bunu ortaya çıkaracaklar."



"SORUMLULUK BENDE AMA HAKEMLER HATA YAPIYOR"



Ne dinlendik, ne tatil yaptık bu sene. Takımımızın yaşı da yüksek, yaşlı oyunculara sahibiz. Çok sakatlık yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nin temposu da yüksekti. Bizim tekrar ritmi bulacağımız, moral olarak yükseleceğimiz maçlar oldu. Bunlardan biri Fenerbahçe maçıydı, orada hakemin yaptığı hatalar vardı, bugün de o hakemin alt ligde tekrar maçlar almaya başladığını gördük. Bariz hatalar yapılıyor, artık bilerek ya da bilmeyerek. Bir köşe yazısı yazılıyor, ertesi hafta maç alınıyor, belki haftaya Süper Lig'de göreceğiz. Çok net bir gol, Alper Ulusoy VAR'a bile bakmıyor. 3'te 3 yapsak belki Kayseri'ye gidip farklı oynayacağız. Kendi adıma sorumluluğun bende olduğunu düşünüyorum ama kırılma maçlarında ya biz ya hakem hata yapıyor.



