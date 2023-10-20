Okan Buruk, Fatih Terim'in peşinde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımı şampiyonluğa götürdüğü süreçte iç sahadaki derbi galibiyetleri ile öne çıkmıştı.
50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da Trabzonspor mücadelesi ile büyük maçlardaki etkisine devam ederken Fatih Terim'i yakalamak için de yarın kulübede olacak.
Sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada çıktığı F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor (2) müsabakalarından galibiyetle ayrılan Buruk, cumartesi günü de kazanırsa Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci teknik direktör olacak.
50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da Trabzonspor mücadelesi ile büyük maçlardaki etkisine devam ederken Fatih Terim'i yakalamak için de yarın kulübede olacak.
Sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada çıktığı F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor (2) müsabakalarından galibiyetle ayrılan Buruk, cumartesi günü de kazanırsa Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci teknik direktör olacak.