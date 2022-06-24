OKAN BURUK FATİH TERİM İLE NE KONUŞTU?

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalar yaptı. Buruk, Galatasaray'ın efsane teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna da yanıt verdi.Okan Buruk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fatih Terim benim için çok değerli, uzun yıllar beraber çalıştığımız, şampiyonluklar yaşadığımız, çok büyük bir isim. Fatih Terim dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Sorabileceğin her şeyi sorabilirsin. Elimizden gelen desteği sağlarız' dedi. Fatih Terim, Türk teknik direktörler için bir yol açtı. Biz de o yoldan ilerlediğimizi, elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı kendisine söyledim. Hoca yanımızda oldu. Değerli ve önemli bir insandır. Bu tür bir konuşma geçti aramızda" açıklamasını yaptı.