Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrası sarı kırmızılı takımın efsane ismi Fatih Terim'i yakaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı!
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22 Ekim 2023 11:01
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maç Okan Buruk için bir başka anlam ifade ediyor.

Tecrübeli hoca Siyah-beyazlılar karşısında aldığı 3 puanla birlikte Fatih Terim'in rekorunu egale etti.

Başarılı çalıştırıcı, Aslan'ın efsane hocası Fatih Terim'in ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste beş derbi galibiyeti alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

YİNE DERBİ, YİNE SAHNEDE...

5 derbi üst üste kazanan Buruk sırasıyla; Beşiktaş (2-1) Trabzonspor (2-0) Fenerbahçe (3-0) Trabzonspor (2-1) ile Beşiktaş (2-1) zaferlerini yaşayarak büyük bir başarıya imza attı. 

 
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