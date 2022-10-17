FATİH TERİM KAÇ PUAN TOPLADI?

BURUK İLE AYNI PUAN

Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve Domenec Torrent gelmiş, daha sonra ise Dursun Özbek ve ekibinin yönetimi devralmasıyla birlikte Okan Buruk ile anlaşma sağlanmştı. Buruk, Fatih Terim'i performans açısından geçemedi.Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray ilk 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 17 puan elde etti. Fatih Terim, takımıyla grup lideri olarak üst tura çıktığı Avrupa Ligi'nde çok başarılı bir performansa imza attı.Transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, ilk 9 maçta geçen sezonu geçemedi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yine 17 puana ulaşarak geçen yılla aynı kaldı.