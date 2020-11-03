Okan Buruk: 'En büyük hayalim ikinci şampiyonluk'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı mücadele edecek olan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"GOL LAZIM!"



PSG maçında oynadıkları gibi oynayacaklarını söyleyen Buruk, "Kimle oynarsanız oynayın, rakibinizin etkili yanlarından korkuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik. PSG'ye şanssız yenildik, golü bulsak kazanabilirdik. Manchester'a da aynı şekilde oynayacağız. Gol lazım." ifadelerini kullandı.



"EN BÜYÜK HAYALİM..."



Okan Buruk, basın toplantısında 'En büyük hayaliniz ne?" sorusuna, "En büyük hayalim ikinci şampiyonluk." cevabını verdi.



"KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"



Kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirten genç teknik adam, "Manchester United nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Umarım gol atarız ve kazanırız." dedi.



"SOLSKJAER İYİ İŞLER YAPIYOR"



Rakip takım teknik direktörü Solskjaer'in iyi işler yaptığınıs dile getiren Okan Buruk, "Ole Gunnar Solskjaer'in 'Okan Buruk'la aynı yaştayız ama teknik adam olarak benden daha tecrübeli' demesini okudum. Aynı dönemin futbolcularıyız, birbirimize karşı oynadık. Teknik adam olarak da iyi işler yapıyor. Umarım yarın kazanırız." şeklinde konuştu.



