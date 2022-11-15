Okan Buruk eleştirilere rağmen yıkılmadı!

Üst üste gelen Adana Demir ve Alanya beraberlikleri ile Kayseri yenilgisi sonrasında koltuğu ciddi şekilde sarsılan Okan Buruk, buna rağmen kendisine olan güvenini kaybetmedi ve dik durmaya devam etti.



Eleştirilerin arttığı ve hoca adaylarının konuşulduğu dönemde, "Galatasaray'ı bırakmaya niyetim yok. Burayı kimseye bırakmayacağım. Ben Beşiktaş derbisini de Başakşehir maçını da kazanacağım" dedi ve dediğini de yaptı.



Şampiyonluk ateşini yaktı



Buruk, hakem kararlarına ve zorlu maçlara rağmen ilk amacına ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon en büyük hedefi 23. şampiyonluğa imza atmak.



Daha önce dar kadroya rağmen Başakşehir'le Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, bunu bir kez de Galatasaray'da başarmak istiyor. Buruk, 13 maçın 8'ini zorlu deplasmanlarda oynamasına rağmen alnının akıyla çıktı.



Üstelik aleyhte çıkan hakem kararlarına rağmen... Zor bir dönemeçten çıkan tecrübeli çalıştırıcı, kalan haftalarda ilk 13 maça oranla daha rahat bir fikstüre sahip olacak.



Öncelikle liderliği kalıcı olarak almak isteyen Buruk, sezon sonuna kadar da zirveyi bırakmamak için mücadele edecek.









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