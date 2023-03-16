Okan Buruk, efsane takımın izinden gidiyor!

Okan Buruk yönetiminde 24 maçta 60 puana ulaşan Galatasaray, son 23 yılın en başarılı performansına imza attı.Okan Buruk'un futbolculuğu döneminde sarıkırmızılı takım, UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-00 sezonunda 24 haftada 63 puan elde etmişti.Buruk, şampiyonlukla tamamlanan diğer sezonları ilk 24 maç performansında geride bıraktı.Süper Lig'de cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları yapılırken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularına bire bir uyarılarda bulunduğu öğrenildi.Galibiyet serisini 15'e çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, motivasyonun üst düzeyde olduğu ifade edildi.