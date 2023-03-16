Okan Buruk, efsane takımın izinden gidiyor!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Kupası'nın kazanıldığı 2000 yılı hariç en başarılı sezonu geçiriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk, efsane takımın izinden gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 09:09
Okan Buruk yönetiminde 24 maçta 60 puana ulaşan Galatasaray, son 23 yılın en başarılı performansına imza attı.

Okan Buruk'un futbolculuğu döneminde sarıkırmızılı takım, UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-00 sezonunda 24 haftada 63 puan elde etmişti.

Buruk, şampiyonlukla tamamlanan diğer sezonları ilk 24 maç performansında geride bıraktı.

TAM MOTİVASYON!

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda savunma ve hücum çalışmaları yapılırken, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncularına bire bir uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galibiyet serisini 15'e çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, motivasyonun üst düzeyde olduğu ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery