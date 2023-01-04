Okan Buruk: 'Derbiyi sonra düşünürüz'

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının göz ardı edilmemesini istedi, bu konuda oyuncularını uyaran bir konuşma yaptı.



Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesinde oynayacakları Ankaragücü maçı konusunda futbolcularının dikkatini çekerek, "Ankaragücü maçını kazanamadıktan sonra Fenerbahçe karşılaşmasını almanın ne anlamı var? Bizim öncelikle kazanmamız gereken bu maç. Derbiyi sonra düşünürüz" dediği öğrenildi.



"LİDERLİK İÇİN 3 PUANA MECBURUZ"



Liderlikte kalma yolunda her müsabakadan 3 puan alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren sarı-kırmızılıların teknik patronu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'ndaki oynanan maçların taraftar açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.



"BİNLER GALİBİYET BEKLİYOR"



Tribünlere gelecek binlerce Galatasaraylı taraftarın kendilerinden galibiyet beklediğini söyleyen Teknik Direktör Buruk, alınacak 3 puanın derbi için de büyük moral getireceğini ifade etti.



