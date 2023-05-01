Okan Buruk değişikliklerde geç kaldı!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, derbide yediği baskıya rağmen oyuna müdahalede geç kaldı. Buruk'un bu tercihi eleştirilere neden oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk değişikliklerde geç kaldı!
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01 Mayıs 2023 10:52
Galatasaray ilk yarıda golden sonra baskı yerken Okan Buruk'un devrede oyuncu değişikliği yapması bekleniyordu.

Fakat Buruk, maça çıktığı ilk 11'le devam etti. İkinci yarıda Beşiktaş baskısını daha da artırırken gol adeta 'Geliyorum' dedi.

Üst üste pozisyona giren siyah-beyazlılar, 58'de ise Hadziahmetovic'le öne geçti. Oyuncu değişikliği için bu dakikaya kadar bekleyen Okan Buruk, gecenin tartışılan ismi oldu.

Kötü oynayan Mertens ve Oliveira'nın yerine Midstjö ile Zaniolo girdi. Tecrübeli hoca diğer tercihlerinde de sınıfta kaldı. 

 
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