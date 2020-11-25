Okan Buruk: 'Daha bir şey bitmedi'

Maçı değerlendiren genç hoca, "Sayılara baktığımızda birbirine yakın aslında ama çok erken gol yedik. Manchester takımı, geniş alana çıktığında etkili. 8. dakikada kornerden seken top ve muhteşem bir vuruş yaptı Fernandes. Oyunda fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes'ti. Cavani faktörü de var, onunla daha hareketli oldular, baskı yaptılar ve Bruno Fernandes ile çok güçlü bir hücum hattı oluştu. Belli dakikadan sonra biz de zaman zaman rakip kaleye gittik. Belki 2-1'i yakalasak maçın içine girebilirdik. 2. yarıda değişiklikler yaptık. 3-1 sonrası rakip kaleye gittiğimiz anlar oldu. Rakip hızlı çıktı, 4'ü de buldu zaten. 3-2 şansları da geldi. 90 dakika boyunca mücadele eden bir Başakşehir vardı, oyuncularıma teşekkür ediyorum. 3-0 sonrası bırakmadılar. 4-1 hiç istemediğimiz bir sonuç ama güçlü bir rakibe karşı oynadık. Hak ettiler, kutluyorum." dedi.



"ÇOK ERKEN GOL YEMEMİZ İŞLERİNE YARADI"



2 golde bireysel hataların olduğunu belirten teknik adam, "2. ve 3. golde bireysel hata oldu, böyle pozisyonlar verdik. Böyle girdiğimiz pozisyonlar da oldu. Futbolun içinde böyle şeyler oluyor, bireysel hatalar her takım için oluyor. Genel olarak baktığımızda, özellikle 2. yarıda daha istekliydik, sonuna kadar mücadele ettik ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok erken gol yememiz, onların istediği oyunun ortaya çıkmasını sağladı ve üstünlük kurdular." ifadelerini kullandı.



Gruptaki umutlarının bitmediğini söyleyen Buruk, "Bundan sonra oynayacağımız 2 takımla da aramızda 3 puan fark var. Hiçbir şey bitmedi, grup ikinciliği şansımız devam ediyor, elimizden geleni yapacağız." dedi.

Teknik Direktörü'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.