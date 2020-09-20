Okan Buruk: "Crivelli kenarda oynamak istemiyor"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Enzo Crivelli'nin kanatta oynamak istemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com
Okan Buruk: 'Crivelli kenarda oynamak istemiyor'
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20 Eylül 2020 18:31
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçındaki sürpriz 11 tercihinin nedenini açıkladı.

Buruk, Enzo Crivelli'nin kanatta oynamak istemediği için 11'de olmadığını söyledi. Okan Buruk, "Crivelli kenarda oynarsa verimli olamayacağını söyledi; biz de tercihimizi başka şekilde yaptık" dedi.

Başakşehir'de Crivelli'nin yerine Berkay Özcan ilk 11'e monte edildi.

Başakşehir'in 11'inde, Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Berkay, Visca ve Demba Ba yer aldı.



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