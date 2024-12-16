Okan Buruk: 'Coşkulu bir başlangıç yapmalıyız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını uyardı.
Deneyimli teknik adam, rakibin ligdeki durumuna aldanmamaları gerektiğini oyuncularına aktardı.
"COŞKULU BAŞLAMALIYIZ"
Başarılı çalıştırıcı, "Büyük bir maça çıkacağız. Yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. 6 puanlık bir avantajımız var ama bunu hiç düşünmeden, iştahlı şekilde mücadele ederek kazanmalıyız. Taraftar desteğiyle birlikte ilk dakikadan itibaren coşkulu bir oyun başlangıcı yapmalıyız" diye konuştu.
KAYIP İSTEMİYORLAR
Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan ve hem ligde hem de Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, zorlu Trabzonspor virajını da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligde son 17 sezonun en kötü başlangıcını yapan Trabzonspor, alt taraftan bir an önce kurtulmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisini fırsat olarak görüyor.
Deneyimli teknik adam, rakibin ligdeki durumuna aldanmamaları gerektiğini oyuncularına aktardı.
"COŞKULU BAŞLAMALIYIZ"
Başarılı çalıştırıcı, "Büyük bir maça çıkacağız. Yüksek konsantrasyonla oynamalıyız. 6 puanlık bir avantajımız var ama bunu hiç düşünmeden, iştahlı şekilde mücadele ederek kazanmalıyız. Taraftar desteğiyle birlikte ilk dakikadan itibaren coşkulu bir oyun başlangıcı yapmalıyız" diye konuştu.
KAYIP İSTEMİYORLAR
Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan ve hem ligde hem de Avrupa'da namağlup yoluna devam eden Galatasaray, zorlu Trabzonspor virajını da kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Ligde son 17 sezonun en kötü başlangıcını yapan Trabzonspor, alt taraftan bir an önce kurtulmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisini fırsat olarak görüyor.