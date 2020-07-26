Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık!"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Okan Buruk: 'Çok fazla hata yaptık!'
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26 Temmuz 2020 19:32
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonlukla tamamladıkları sezonun son maçı sonrasında konuştu.

Konsantrasyon sorunu yaşadıklarını belirten Buruk, "Her oyuncu bizim için önemli. Daha az süre alan ve daha çok süre alan oyuncular var. Bugün biraz daha daha az süre almış oyuncuları oynatmak istedik. Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik." dedi.

Maç başında Kasımpaşa'nın kendilerini alkışlamalarına teşekkür eden genç hoca, "Alkışlarla sahaya çıktık, çok teşekkür ediyorum, çok değerli. Aynı alkışları ben de onlara, yönetime ve oyunculara göndermek istiyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.



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