Okan Buruk: "Bu sene çifte hedefimiz var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk: 'Bu sene çifte hedefimiz var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2023 22:24
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSTV'ye açıklama yaptı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Ayrıca hem taraftarımızın de tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Ülke olarak mutluluklar içinde, sağlıklı huzurlu, daha da gelişen, daha da büyüyen bir ülke olarak devam ettiğimiz bir yıl diliyorum. Bu sene içinde yaşadığımız büyük felaketler vardı. Bu felaketlerin olmadığı birbirimize daha çok sarıldığımız, daha çok desteklediğimiz, aynı şekilde futbolun da daha dostça, daha barış içerisinde geçecek bir sene diliyorum." dedi.

Ayrıca, "İnşallah Galatasaray için de güzel bir sene olur. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olduk ve tarihe geçtik ama geride kaldı, burası Galatasaray. Hem Avrupa hem de Türkiye Ligi, bu sene çifte hedefimiz var. O yüzden çok çalışacağız. Erken başladık. Adaptasyon hem bizim hem oyuncularımız için zor. Hedefimize kitleneceğiz. Yeni sezonda da aynı başarıyı taraftarımızla birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery