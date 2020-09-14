Okan Buruk: 'Bu kadar erken yenilgiye üzüldük'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, ilk maçta aldıkları yenilgi üzerine açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk, milli takım arasının kendilerine yaramadığını belirtti.



"ERKEN YENİLMEK ÜZDÜ"



Okan Buruk yaptığı açıklamada; "İlk hafta da olsa mağlubiyet çok üzücü. Hiç mağlubiyet alma hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Bu kadar erken yenilmek beni üzdü. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibimizi biliyorduk. İkinci bölgede 10 kişiyle savunma yapacak, kazandığı toplarla hücum edecekler. Birebir böyle oldu. İlk 5 d dakika dışında sahalarında bekleyip iyi savunma yaptılar. Biz yavaş oynadık. Daha dikine, tehditkar ve hareketli oynamalıydık. Basit bir top kaybı. Yana öne oynama şansı vardı. Hazırlıksız yakalandık. 1-0'ı vermemek gerekiyordu. Verince, iyi kapanıyor ve mücadeleci oluyorlar. Rakibimiz savunmayı iyi yaptı ve bize şans vermediler. Bu mücadelelerinden dolayı rakibimizi kutluyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim oyun ritmine daha çok ihttiyacımız vardı. Birkaç kez bunu yapabildik. Kenar bindirmeleri, santrfor dönüşleri vs. beklentimin altında hücum aksiyonları sergiledik. Bu nedenle rakibi açamadık. İstediğimiz yaratıcılığı yakalayamadık." dedi.



Buruk açıklamalarının devamında; "Ligin sonunda oynadığımız Avrupa kupası maçında biraz durgunluğu hissettik ama hafta içi iyi çalışmıştık. Milli takım arası çok zamansızdı. Bazısı gitti oynadı, bazısı oynamadı. Takım antrenmanını yapamadık. Ritm eksiği biraz da bundan kaynaklanıyor. Bizim daha çok istememiz gerekiyor. Geçen sezon çok istedik, çok mücadele ettik. Biraz bunda eksiklik oldu. İnşallah ilerleyen haftalarda bunu çözeceğiz. Kadromuz tamamlanmadı. Eksikler, yeni gelenler var. Önümüzdeki hafta daha güçlü bir şekilde maça çıkacağız." dedi.



Genç teknik adam sözlerini; "Antrenmanlarda iyi şeyler gösteren oyuncuları maçın içinde değerlendiriyoruz. Genç de olsa iyi işler yapıyorlar. Bazen olur, bazen olmaz. Oyuna girdiler, inanılmaz şeyler alamayabilirsiniz. Önemli olan onların da, 2006 yaş grubunun takımda süre için mücadele etmeleri. Daha doğru, maçın daha kolay olduğu yerlerde şans verebiliriz. Bugün stresli dakikalarda girdiler. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon gençleri de kattık. Uzun vadede inşallah gençlerden de faydalanırız." diyerek bitirdi.



