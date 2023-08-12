Okan Buruk: "Bıraktığımız yerden devam edelim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesinde takıma uyarılarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Bıraktığımız yerden devam edelim'
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12 Ağustos 2023 10:39
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor mücadelesi öncesinde takıma son uyarılarını yaptı.

Rakibin transfer yasağını olmasına rağmen iyi oyunculara sahip olduğunu hatırlatan Buruk, "90 dakika boyunca tedbiri elden bırakmayın" mesajını verdi.



"CİDDİYETLE SAHADA OLACAĞIZ"

İlk haftaların zor olabileceğini ifade eden tecrübeli hoca, "Geçen sezon bıraktığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Son Ljubljana mücadelesinde olduğu gibi baskın bir oyun ortaya koymalıyız. Rakibin eksik yönlerine son derece iyi çalıştık. Hata yapmadan sezona gireceğinize inanıyorum. Rakip önemli isimlerini kaybetmiş ve takviye yapamamış olabilir fakat biz maç boyunca aynı ciddiyetle sahada olacağız. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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